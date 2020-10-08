Мишустин рассказал об упрощении получения госуслуг

Премьер-министр рассказал об изучаемых законопроектах.

Михаил Мишустин рассказал об упрощении получения государственных услуг. Об этом глава российского правительства рассказал в рамках заседания кабинета министров. По словам чиновника, в законодательстве ожидаются изменения, которые снизят административную нагрузку на бизнес. Будут созданы условия для того, чтобы компании могли проводить оценку рабочих мест только единожды. Это упростит работу добропорядочных предпринимателей, так как не придется тратить время и средства на переоценку и сбор документов.

Правительство продолжает работу в рамках регуляторной гильотины, рассмотрим поправки в законодательство, которые снизят административную нагрузку на бизнес Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также будет изучен проект усовершенствования госуслуг. Мишустин заявил, что этот процесс для граждан должен быть простым и доступным. Законопроект изменит порядок регистрации в ЗАГСах по всем вопросам. Теперь оформить документы можно будет в любом ЗАГсе вне зависимости от места жительства. Также ускорится переход на безбумажный документооборот.

Мишустин сообщил о выделении средств на жилье ветеранам и выплаты соцработникам.

Видео: YT / TASS