Мишустин сообщил о выделении средств на жилье ветеранам и выплаты соцработникам

Глава кабинета министров рассказал о выделении 3 млрд рублей на данные задачи.

Михаил Мишустин сообщил о выделении средств на жилье ветеранам и стимулирующие выплаты социальным работникам. Об этом глава правительства России рассказал на заседании кабинета министров. По словам чиновника, из бюджета дополнительно на данные расходы будет направлено около трех млрд рублей.

Соцработники, медики, другие сотрудники - они делают все, чтобы помочь своим подопечным, многие из которых живут там постоянно. Работают круглосуточно и с полной отдачей, оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что эпидемиологическая обстановка в России из-за коронавируса остается сложной, поэтому правительство решило продлить стимулирующие выплаты. Еще одним важным вопросом повестки дня стало жилье для ветеранов ВОВ. На данную задачу будет направлено более одного млрд рублей в 65 регионов. Это позволит обеспечить квартирой 607 ветеранов, состоящих на учете по улучшению жилищных условий.

Мишустин в Йошкар-Оле посетил завод полупроводниковых приборов.

Видео: YT / TASS