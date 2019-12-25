Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка

Речь идет о дополнительных 2,58 млрд рублей.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что правительство России одобрило распоряжение о дополнительном финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Для реализации этого проекта необходимо дополнительно 2,58 млрд рублей. Предполагается, что эти средства получат 36 регионов России. В общей сложности правительство РФ выделит 50,16 млрд рублей.

Соответствующие выплаты россияне получают пока ребенок не достигнет трех лет. Размер пособия зависит от регионального детского прожиточного минимума.

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