Путин записал видеообращение для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН

Какой характер будет носить выступление президента РФ неизвестно.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что президент России записал видеообращение для 75-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Какой характер будет носить выступление президента РФ неизвестно. Видеообращение опубликуют в 18:00 по московскому времени.

Напомним, что Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций в этом году посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствам. Мероприятие проходит в Женеве. На нём уже выступил глава МИД России Сергей Лавров , Ангела Меркель и Зеленский.

Ранее мы сообщали о том, что Путин подписал приказ об отставке Белгородского губернатора.

Фото:kremlin