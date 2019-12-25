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Ангела Меркель призвала реформировать ООН
Сегодня, 8:29
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Ангела Меркель призвала реформировать ООН

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Германия хочет активнее участвовать деятельности Совета Безопасности.

Ангела Меркель призвала реформировать ООН. Об этом канцлер Германии сообщила в рамках собственного выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного 75-летию организации.

ООН должна развиваться дальше, чтобы иметь возможность ответить на глобальные вызовы XXI века

Ангела Меркель, канцлер Германии

По словам немецкого политика, Берлин готов взять на себя ответственность и участвовать в решении глобальных проблем, которые требуют согласия и сотрудничества вне зависимости от национальных границ. В приме Меркель привела ситуацию с распространением коронавируса. По словам спикера ФРГ, Совет Безопасности слишком часто оказывается "заблокирован", когда существует необходимость принятия важных решений.

Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН.

Теги: ангела меркель, германия, оон, реформация, совет безопасности, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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