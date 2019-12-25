Представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН

Его прервал модератор форума на словах "российский Крым".

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что во время выступления на форуме ООН представителя Крыма Романа Чегринеца резко прервали. Об этом сообщают РИА новости.

По его словам, его прервал модератор форума на словах "российский Крым". Чегринец предположил, что такое решение принято из-за жалоб представителей Украины.

Скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны Роман Чегринец.

Напомним, что Европейский региональный форум Организации Объединенных Наций в этом году посвящен противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к меньшинствав. Мероприятие проходит в Женеве.

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