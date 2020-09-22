Также он обвинил РФ в разделении сфер влияния.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине. Об этом он заявил во время видеообращения на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Украины отметил в своем выступлении, что создание ООН 75 лет назад стало символом того, что человечество сделало выводы после Второй мировой войны. Однако по мнению Зеленского, Россия не выучила этот урок из-за оккупации Крыма и военной агрессии в Донбассе.

Также Зеленский заявил, что война на Украинеи в "Европе" является не просто посягательством на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния.

Ранее мы сообщали о том, что Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций