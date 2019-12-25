Он обратил внимание на то, что судьба Всемирной организации находится в руках ее государств-членов.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что глава МИД России Сергей Лавров призвал не допустить размывания мандатов системы ООН. Об этом представитель России заявил во время видеообращения на мероприятии высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Лаврова, в ООН структура должна оставаться эффективной и ведущей слаженную работу.

Нельзя допустить размывания мандатов основных органов ооновской системы и дублирования их полномочий, что лишь отдалит достижение искомых целей Сергей Лавров

Лавров также подчеркнул, что главная задача мирового сообщества — урегулирование конфликтов "мирными, политико-дипломатическими средствами".

Ранее мы сообщали о том, что представителя Крыма оборвали во время выступления на форуме ООН.