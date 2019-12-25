Путин подписал приказ об отставке Белгородского губернатора

Евгений Савченко решил уйти с должности по собственному желанию.

Белгородский губернатор Евгений Савченко подал в отставку. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном освобождении главы региона с занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Постановляю: принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е.С. по собственному желанию указ Владимира Путина

Указ вступает в законную силу с момента подписания. Отставка губернатора принята в соответствии с федеральным законом под номером 184 от 6 октября 1999 года "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".

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