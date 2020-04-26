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Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

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Причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

В Белгородской области скончался врач-онколог, заболевший COVID-19. Об этом у себя на странице Вконтакте сообщил губернатор региона Евгений Савченко.

Чиновник сообщил, что медик проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. Коллеги боролись за его жизнь в течение недели, но спасти мужчину не удалось. 

Причина смерти онколога будет установлена после патологоанатомической экспертизы.

За сутки в Белгородской области зафиксировали 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных составляет не менее 221 человека. 

Ранее: в МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции. 

Видео: Вконтакте / Евгений Савченко

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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