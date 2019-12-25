В МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции

Напомним, что за выход из дома без уважительной причины грозит штраф.

В МЧС заявили, что нарушать режим самоизоляции можно исключительных в случаях угрозы жизни. Об это говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Отмечается, что дома место изоляции можно покинуть, например, в случае пожара, взрыва газа, обвала конструкций и т.п. В остальных случаях нарушать режим самоизоляции нельзя.

Также в ведомстве запретили личные контакты с курьерами, осуществляющими доставку и посоветовали договариваться с родными, близкими, волонтерами и соседями по поводу выноса мусора и покупки продуктов.

За сутки в России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека. Данный показатель стал рекордным с момента начала эпидемии в России. Вот список регионов, в которых выявлены новые очаги болезни.