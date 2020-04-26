В РФ число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека

Данный показатель стал рекордным с момента начала эпидемии в России.

В России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 26 апреля сообщается о 6361 новых случаях в 83 регионах страны. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Теперь в России всего зафиксировано 80949 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, а также зафиксировано еще 66 летальных случаев. Таким образом, за весь период по России умерло 747 человек.

Отметим, что представители Всемирной организации здравоохранения выпустили инструкцию, как правильно носить защитную маску в современных условиях распространения коронавируса. Ранее врач ГКБ им. В. В. Виноградова Мария Блинова рассказала, почему самодельные маски из старых трусов не помогут спастись от COVID-19.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте