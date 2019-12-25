Врач объяснила, почему маски из старых трусов и полотенец не спасут от коронавируса

От заражения может спасти только респиратор.

В интернете каждый день появляется множество советов, как обезопасить себя и своих близких от коронавируса. Врач ГКБ им. В. В. Виноградова Мария Блинова порекомендовала не верить многому из опубликованного и рассказала, почему самодельные маски из старых трусов не помогут спастись от COVID-19. Об этом сообщила "Российская газета".

От заражения может спасти только респиратор. Медицинская маска при этом может служить только барьером во избежание заражения других. И изготавливают такие маски из специальных нетканых материалов с более мягким внутренним слоем. И так как у него хорошая пропуская способность, он может ловить мелкие частицы во время дыхания. А верхний слой маски обрабатывается веществом, которое эти самые частицы не выпускает наружу. То есть все "гадости" блокируются между двумя слоями.

Кроме этого, медизделия должны регистрировать, а перед этим их испытывают. Из-за этого врач посоветовала не верить роликам, где показывают, как сделать маску из поношенных семейных трусов или из бумажных полотенец.

Также по социальным сетям гуляет совет народных целителей – пить перекись водорода. Этот препарат используется только для наружного применения, употребление внутрь может привести к огромным проблемам.

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту.

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