Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.

В России выявлены новые подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. К утру 26 апреля сообщается о 6361 новых случаях в 83 регионах страны.

Данный показатель стал рекордным с момента начала эпидемии в России.

Первое место в списке регионов занимает Москва (2971 заболевший), далее идут Московская (576 человек) и Нижегородская области (153 человека).

Затем в списке идут Санкт-Петербург (151 пациент), Мурманская область и Дагестан. В число регионов по количеству заболевших за сутки вошли Брянская область, Краснодарский край, Татарстан, Калужская область, Алтайский край, Курская и Тульская области, Астраханская, Ростовская, Рязанская и Челябинская области, Пермский край, Свердловская, Новосибирская, Тамбовская, Владимирская области, Мордовия, Кировская область, ЯНАО, Северная Осетия, Орловская область и другие регионы, указанные на отчетной схеме.

Отметим, что накануне в связи с мировой ситуацией по распространению COVID-19 директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге выступил с обращением, в котором заявил, что иммунизация играет решающую роль в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения. Вакцинация – это право и ответственность каждого человека.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

Видео: Всемирная организация здравоохранения / ВКонтакте