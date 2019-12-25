Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко решил уйти в отставку после 27 лет работы. Он руководил регионом с 1993 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Савченко на совещании сообщил о том, что принял решение уйти с поста губернатора в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы. Он написал соответствующее заявление на имя президента России Владимира Путина.
Отмечается, что на первом заседании регионального парламента планируется рассмотреть вопрос о назначении Савченко представителем Белгородской области в Совете Федерации.
Ранее правительство Ленобласти готовится уйти в отставку.
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