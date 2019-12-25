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Правительство Ленобласти готовится уйти в отставку
Сегодня, 17:50
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Правительство Ленобласти готовится уйти в отставку

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Все заместители губернатора и главы комитетов сложат с себя полномочия перед выборами.

Глава 47-ого региона Александр Дрозденко отправил своим замам и председателям основных комитетов уведомления о необходимости их ухода в отставку. Процедура проводится перед губернаторскими выборами в соответствии с законодательством. Об этом сообщил 47news.

Отметим, что полномочия текущего губернатора заканчиваются  в день инаугурации следующего руководителя, приблизительно 30 сентября.

После проведения основного голосования 13 сентября, текущие представители администрации заключат дополнительные соглашения о работе. Они будут актуальны до формирования нового состава правительства.

Ранее мы рассказали о том, что более 15 тысяч граждан Ленобласти будут голосовать на губернаторских выборах, не выходя из дома.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: выборы, ленинградская область, правительство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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