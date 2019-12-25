Более 15 тысяч граждан Ленобласти будут голосовать на губернаторских выборах, не выходя из дома

Заявление можно будет подать до 13 сентября.

В рамках губернаторских выборов Ленинградской области пройдет досрочное голосование на дому. Таким способом выразить свою волю могут граждане, которые не смогут посетить УИКи по состоянию здоровья. Сейчас заявление подали более 15 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Михаил Лебединский на пресс-конференции ТАСС.

Отметим, что заявление на участие в надомном голосовании можно подать до 14:00 воскресенья, 13 сентября. При этом подача документов на голосование не по месту регистрации, по словам Лебединского, уже завершилось.

Кроме того, председатель избиркома сообщил, что все 995 избирательных участков полностью готовы к принятию голосов как на досрочном этапе, 11 и 12 сентября, так и в основной день выборов, 13 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что члены избиркомов Ленобласти сдадут бесплатный тест на COVID-19.

Фото: Online47