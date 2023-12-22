СЗППК перевезла свыше 5 млн пассажиров в Ленобласти в 2024 году

Наиболее популярными направлениями стали Финляндское и Балтийское.

С начала 2024 года пригородными поездами в Ленинградской области было перевезено около 5,6 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту региона 24 апреля, данные предоставлены АО "Северо-Западная Пригородная Пассажирская Компания" (СЗППК).

По информации областного ведомства, наиболее популярными направлениями стали Финляндское и Балтийское. На первом направлении было совершено 2,5 млн поездок, а на втором - 1,1 млн пассажиров.

Кроме того, уточнили в комитете, что количество пассажиров в 2023 году уменьшилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом. Самыми популярными станциями в Ленобласти стали "Всеволожская" и "Девяткино". Из Петербурга в Ленобласть наиболее часто отправлялись с Финляндского вокзала.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Ленобласти нашел нарушения на 10-ти автобусных маршрутах.

Фото: Piter.TV