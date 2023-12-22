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Комтранс Ленобласти нашел нарушения на 10-ти автобусных маршрутах
Сегодня, 8:09
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Комтранс Ленобласти нашел нарушения на 10-ти автобусных маршрутах

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Специалисты уже связались с руководством транспортных предприятий, чтобы указать на выявленные недостатки в работе.

В период с 15 по 21 апреля комитет по транспорту 47-ого региона провел проверку 24-ёх автобусных маршрутов, включая 105а, 205, 205а, 401, 402, 431, 434, 521, 524г, 533, 546, 550, 565, 572а, 575, 618, 631, 639а, 674, 679, 676, 680, 691, 885.

Обнаружены нарушения расписания движения на автобусах с номерами 105а, 205, 401, 402, 431, 546, 533, 565, 639а, 885; часть отправлений на 550, 572а, 618, 680 автобусах не выполнена. Специалисты уже связались с руководством транспортных предприятий, чтобы указать на выявленные недостатки в работе.

Водительский состав получил инструкции о строгом соблюдении установленного режима работы и графика движения по маршруту.

Ранее мы сообщили о том, что навигацию для маломерных судов в Ленобласти откроют с 25 апреля.

Фото: Telegram / Комитет по транспорту Ленобласть

Теги: комтранс ленобласти, ленобласт
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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