Главный перевозчик Ленобласти прокомментировал нехватку автобусов в регионе

Проблема кроется в дефиците квалифицированных водителей.

В последние дни ощутимо увеличился интервал движения автобусов, которые ездят между Ленинградской областью и Петербургом. Территориальный руководитель "Вест-Сервиса" Кирилл Тамбовцев объяснил, что в первую очередь это связано с общим дефицитом рабочей силы в компании организатора перевозок, – сообщают в 47news.

Количество обращений по работе маршрутов, связывающих область и Петербург, резко выросло в первые рабочие дни года. В часы "пик" пробки образуются практически на всех въездах в город. Ситуация усугубилась сильными снегопадами последних дней, когда скорость движения упала по всем магистралям. Кирилл Тамбовцев, территориальный директор "Вест-Сервиса"

Особые проблемы испытывает маршрут №413, автобусы которого из-за погодных условий застревают в тоннеле под КАДом. Также сообщается о проблемном участке пути на проспекте Просвещения, где каждый день скапливаются большие пробки.

Проблему нехватки квалифицированных специалистов "Вест-Сервис" пытается решить разными способами. Так, например, водителям предлагают свободный график работы и более удобные маршруты. Нуждающиеся работники получают общежитие или компенсацию найма в первые 2 месяца. Помимо прочего организатор перевозок заключил контракт с региональными автошколами для переквалификации на категорию Д. Убытки во время обучения стремятся перекрыть стипендиями. Компания в том числе поднимает зарплаты до 150 тыс руб и нанимает женщин.

Подготовке водителей категории Д в стране не уделяли должного внимания несколько десятилетий. Сегодня система обучения специалистов выстраивается фактически заново. Кирилл Тамбовцев, территориальный директор "Вест-Сервиса"

Ранее мы рассказывали, что этим утром на дороге в районе Ольгино задымился синий автобус маршрута №216.

Фото: Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино