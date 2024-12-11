В Ольгино задымился лазурный автобус

У транспорта задымились тормозные колодки, водитель использовал огнетушитель.

Утром в пятницу, 17 января, на дороге в районе Ольгино задымился синий автобус маршрута №216. Об этом сообщает "Фонтанка".

Происшествие случилось около 9 часов утра. Как рассказали пассажиры, неожиданно появился дым, и водитель остановил автобус, открыв двери салона.

Как прокомментировали в "Третьем Парке", у транспорта задымились тормозные колодки, водитель использовал огнетушитель. Пострадавших нет, автобус не поврежден.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в строительной бытовке вспыхнул на проспекте Энергетиков.

Фото: Piter.TV