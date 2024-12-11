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Пожар в строительной бытовке вспыхнул на проспекте Энергетиков
Сегодня, 12:35
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Пожар в строительной бытовке вспыхнул на проспекте Энергетиков

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В 12:20 пожар был потушен.

В пятницу, 17 января, в 11:43 произошел пожар в Красногвардейском районе на проспекте Энергетиков, дом 53.

Горела строительная бытовка размером 3x6 метров, обшитая досками и железом. Пожар охватил всю площадь конструкции.

В 12:20 пожар был потушен. Сообщений о пострадавших не поступало, проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Для ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что на Красной улице загорелся дощатый дом.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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