Комтранс Ленобласти рассказал, как помочь незрячим пассажирам

Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости, который посвящён достижениям людей с нарушениями зрения.

Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости, который посвящён достижениям людей с нарушениями зрения. Комитет по транспорту Ленобласти напоминает гражданам региона о правилах оказания помощи незрячим пассажирам в общественном транспорте.

Важно помнить: не стоит спешить с предложением помощи, пока человек не обратится с просьбой. Если незрячий человек нуждается в поддержке, уточните маршрут: спросите, в каком направлении он собирается ехать, сообщите ему номер нужного автобуса и его маршрут. Также укажите, где находятся поручни на дверях автобуса.

Соблюдайте личное пространство: не тяните человека в автобус и не усаживайте его, если он не просит об этом.

В планах Комтранса - внедрение системы "Говорящий город" на ряде маршрутов в Ленобласти, чтобы обеспечить поддержку слепым и слабовидящим гражданам.