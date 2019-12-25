Правительство РФ оценило запасы топлива в Петербурге и Ленобласти

Федеральные ведомства оценили производство, запасы нефтепродуктов и работу заправочной инфраструктуры.

Ситуацию с топливом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассмотрели на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Федеральные ведомства оценили баланс производства и потребления нефтепродуктов, объем запасов и состояние заправочной инфраструктуры в регионах.

Минэнерго сообщило, что на нескольких нефтеперерабатывающих заводах уже запустили дополнительные установки. Это позволило увеличить производство нефтепродуктов. Одновременно продолжается корректировка поставок в регионы, где возникают локальные перебои с топливом. Новак поручил ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка и детальнее анализировать ситуацию с заправочной инфраструктурой в каждом субъекте.

Отдельное внимание на совещании уделили ценам в мелкооптовом сегменте. Федеральная антимонопольная служба уже возбудила 55 дел о нарушениях антимонопольного законодательства и выдала 83 предупреждения, 51 из которых исполнено. При этом конкретные дополнительные меры по Петербургу и Ленобласти в сообщении правительства не уточняются.

Ранее мы сообщали, что завод в Орске полностью остановил работу после атаки БПЛА.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)