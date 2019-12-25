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Спрос на бензин опережает поставки в Петербурге
Сегодня, 10:37
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Спрос на бензин опережает поставки в Петербурге

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Именно из-за этого на автозаправочных станциях появляются очереди.

В комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга вновь прокомментировали дефицит топлива. По данным ведомства, спрос на бензин АИ-92 и АИ-95 опережает объемы поставок, из-за чего на автозаправочных станциях появляются очереди. 

Для стабилизации ситуации комитет находится на связи с крупнейшими операторами и помогает им наладить логистику, чтобы запасы пополнялись без задержек. При этом дизеля хватает: его достаточно как для населения, так и для бесперебойной работы общественного транспорта и экстренных служб. Около 60% автобусов используют газомоторное топливо, еще порядка 40% работают на дизеле. 

Ранее мы рассказывали о том, что губернатор Ленинградской области также назвал причины дефицита бензина в регионе. Несколько крупных нефтяных компаний приняли решение увеличить поставки бензина на свои заправки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: азс, топливо
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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