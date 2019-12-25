Члены избиркомов Ленобласти сдадут бесплатный тест на COVID-19

Также всем тем, кто работает на участках, предоставят средства индивидуальной защиты.

На предстоящих губернаторских выборах в Ленобласти планируется открыть 995 избирательных участков. Членами избирательных комиссий станут 9 300 человек, каждый из которых сдаст бесплатный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, наблюдателей и членов УИК обеспечат средствами личной защиты, в том числе – защитные экраны. В помещениях будет регулярно проводиться санобработка.

Напомним, что досрочный этап выборов пройдет 11 и 12 августа. Основная дата назначена на 13 августа.

Ранее мы рассказали о том, что Леноблизбирком опубликовал официальный список кандидатов на предстоящих выборах.

Фото: Piter.TV