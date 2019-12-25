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Леноблизбирком опубликовал официальный список кандидатов на предстоящих выборах
Сегодня, 19:28
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lizapoluda

Леноблизбирком опубликовал официальный список кандидатов на предстоящих выборах

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Всего на руководящую должность претендуют 4 человека.

Леноблизбирком опубликовал официальные списки кандидатов на выборы губернатора. Список выдвиженцев состоит из четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, избиратели могут проголосовать за представителя партии "Гражданская платформа", президента областного объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Александра Габитова, действующего губернатора Александра Дрозденко, выступающего от "Единой России", либерал-демократа Андрея Лебедева и главы фракции "Справедливой России" в областном ЗАКСе Александра Перминова.

В общей сложности избирательная комиссия подготовила 1 миллион 164 тысячи бюллетеней. Напомним, что досрочное голосование назначено на 11 число, а основной день выборов пройдет 13 сентября.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе планируют открыть губернаторский лицей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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