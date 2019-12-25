Во Всеволожском районе планируют открыть губернаторский лицей

Решение о точном месте строительства примут в ближайшие 2 месяца.

Ко Дню знаний 2023 года власти Ленинградской области планируют открыть на территории региона губернаторский лицей. В качестве приоритетного места размещения рассматривается Всеволожский район. Об этом сообщил Александр Дрозденко в ходе встречи со школьными СМИ Ломоносовского района.

Планируется, что учебное заведение появится на Дороге жизни. Однако, по словам главы региона, другие районы тоже претендуют на строительство. Окончательное решение правительство примет за ближайшие 2 месяца.

Кроме того, губернатор отметил, что лицей будет принимать школьников любых возрастов.

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленинградской области прибыл в Ломоносовский район с рабочей поездкой.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области