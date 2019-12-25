Губернатор Ленинградской области прибыл в Ломоносовский район с рабочей поездкой

Александр Дрозденко посетит несколько учебных заведений.

В среду, 2 сентября, глава 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл в Ломоносовский район с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Первым делом губернатор посетил здание детского сада №4 в Новогорелово. Затем произошло заключение договора между представителями Ленинградской области и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом.

Кроме того, в ходе поездки запланированы награждение лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" и пресс-подход в Новосельской школе.

Несколько мероприятий пройдут в областных вузах. Так, губернатор расскажет студентам Ломоносовского института и ЛГУ имени Пушкина о перспективах социо-экономического развития региона.

День руководителя завершится встречей с активом района в ДК деревни Горбунки.

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Фото: Piter.TV