Закон "О социальных гарантиях" определит планы правительства Ленобласти на следующий год

На выполнение обязательств перед жителями региона выделены средства.

Бюджет Ленинградской области на 2021 год будет формироваться с учетом средств, которые нужно будет затратить на выполнение закона "О социальных гарантиях". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Напомним, что законопроект "О социальных гарантиях жителям Ленинградской области" был представлен губернатором Александром Дрозденко. Всего было разработано 47 гарантий, среди которых – поддержка в сфере здравоохранения, образования, экономики, культуры. Приоритет каждого из пунктов определит местное население.

Добавим также, что Ленинградская область завершила первое полугодие 2020 с бюджетным профицитом в 6,2 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть начала сотрудничество с компанией "ФосАгро".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области