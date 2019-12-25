Александр Дрозденко представил проект 47 социальных гарантий для жителей Ленобласти

С предложениями о совершенствовании будущего закона может обратиться любой местный житель.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обнародовал проект закона "О социальных гарантиях жителям Ленинградской области". Основные положения в виде подробной схемы глава региона выложил в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Всего проект предусматривает исполнение 47 гарантий – по номеру региона. Большинство из них касаются сфер здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры, экономики, экологии и урбанистики.

Губернатор отметил, что при принятии закона будет учитываться мнение населения:

Прошу жителей #ленобласть высказать свое мнение о предложенных гарантиях, чтобы учесть в законопроекте обратился к жителям региона Александр Дрозденко

Также свои предложения можно будет передать Команде 47, волонтеры которой будут работать во всех муниципальных образованиях Ленинградской области. Например, у жителей Выборгского района такая возможность появится с 18 августа.

Ранее мы рассказали о том, что зампред правительства Ленобласти встретился с бизнесменами Выборгского района.

Фото: Instagram / drozdenko_au, Пресс-служба администрации Ленинградской области