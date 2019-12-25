Зампред правительства Ленобласти встретился с бизнесменами Выборгского района

Мероприятие прошло в Рощинском поселении.

В среду, 12 августа, в поселке Рощино состоялась рабочая встреча зампреда правительства 47-ого региона, председателя областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова с предпринимателями Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служа МО "Рощинское городское поселение".

В приветственном слове руководитель подчеркнул, что бизнесу Ленинградской области удалось восстановиться после наиболее напряженных дней эпидемии COVID-19.

Сегодня бизнес задышал, ряд ограничений, конечно, ещё остаётся, впереди осень и рано говорить пока о том, что все в порядке. Я благодарен всем тем, кто сохранил свой бизнес, сумел перепрофилироваться. резюмировал Дмитрий Ялов

Кроме того, зампред областного правительства пообщался с выборгскими дельцами и узнал, как проходит их восстановление после отмены большинства ограничительных мер.

У бизнесменов в свою очередь была возможность задать вопросы о государственной поддержке и продемонстрировать новые проекты. Например, начинающий предприниматель Софья Томская показала проект франшизы Like центр, которая будет обучать всех желающих успешному ведению бизнеса.

Ранее мы рассказали о том, что представители Центра занятости населения Выборга обсудили с коллегами вопросы трудоустройства граждан.

Фото: Пресс-служба администрации Рощинского городского поселения