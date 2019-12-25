Представители Центра занятости населения Выборга обсудили с коллегами вопросы трудоустройства граждан

Филиал проведет "Ярмарку вакансий" для местного населения в конце августа.

В среду, 13 августа, в Ленинградской области прошла рабочая встреча руководителей филиалов Центра занятости Выборга, Сланцев и Тихвина с представителями службы занятости Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Участники мероприятия обсудили возможности снижения уровня безработицы в 47-ом регионе. Кроме того, был рассмотрен вопрос трудоустройства безработного населения, в том числе – посредством активного взаимодействия с работодателями.

Добавим, что в конце лета филиал Центра занятости Выборгского района традиционно проведет "Ярмарку вакансий" для жителей Выборга и соседних поселений.

Ранее мы рассказали о том, что в жилых домах Выборга продолжают заменять лифты.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области