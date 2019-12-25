В жилых домах Выборга продолжают заменять лифты

Особое внимание уделят объектам в финских постройках.

В Выборге продолжаются работы по замене лифтовых кабин в жилых домах. Об этом сообщил Vyborg.TV.

Наиболее трудоемкую работу предстоит выполнить в домах, построенных финнами на Московском проспекте и Бульваре Кутузова: в таких зданиях установлены нестандартные шахты. Во время замены лифта необходимо будет рассчитать гарабиты кабины и продумать возможные технические решения.

По словам генерального директора городской компании "Лифтремонт" Антона Дёмкина, каждый конкретный лифт финской постройки уникален, поэтому на их реконструкцию необходимо дополнительное время.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО