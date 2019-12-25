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Новая детская площадка появится в поселке Кондратьево
Сегодня, 17:24
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Новая детская площадка появится в поселке Кондратьево

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Ее стоимость оценивается в 839 300 рублей.

Администрация Ленинградской области и Селензневского сельского поселения Выборгского района выделят средства на постройку новой детской площадки в поселке Кондратьево. Об этом сообщил "Реквизит".
 Согласно техзаданию, новая игровая зона появится у дома №6 осенью 2020 года. На площадке разместят качели, карусели, скамейки и большой игровой комлекс. Также предусмотрены ограждения территории.

В общей сложности на строительство выделят 885 670 рублей, из которых 839 300 рублей будет направлено из региональной казны. Остальные средства предоставит муниципальный бюджет.

 Ранее мы рассказали о том, что Владимир Цой рассказал о процессе реставрации Спасо-Преображенского собора в Выборге.

Фото: wikimapia.org

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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