Администрация Ленинградской области и Селензневского сельского поселения Выборгского района выделят средства на постройку новой детской площадки в поселке Кондратьево. Об этом сообщил "Реквизит".
Согласно техзаданию, новая игровая зона появится у дома №6 осенью 2020 года. На площадке разместят качели, карусели, скамейки и большой игровой комлекс. Также предусмотрены ограждения территории.
В общей сложности на строительство выделят 885 670 рублей, из которых 839 300 рублей будет направлено из региональной казны. Остальные средства предоставит муниципальный бюджет.
Ранее мы рассказали о том, что Владимир Цой рассказал о процессе реставрации Спасо-Преображенского собора в Выборге.
Фото: wikimapia.org
Новая детская площадка появится в поселке Кондратьево
Ее стоимость оценивается в 839 300 рублей.
Администрация Ленинградской области и Селензневского сельского поселения Выборгского района выделят средства на постройку новой детской площадки в поселке Кондратьево. Об этом сообщил "Реквизит".
Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,
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