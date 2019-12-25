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Ленобласть начала сотрудничество с компанией "ФосАгро"
Сегодня, 12:04
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lizapoluda

Ленобласть начала сотрудничество с компанией "ФосАгро"

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Соглашение о сотрудничестве будет действовать чуть больше года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями компании "ФосАгро" для подписания соглашение о сотрудничестве до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Благодаря совместной работе, возможно будет продолжить развитие химической и нефтехимической промышленности на территории региона. Так, "ФосАрго"  поможет модернизировать волховский производственный комплекс, внедрив новые технологии.

Отметим, что проект может быть пролонгирован по соглашению сторон.

Ранее мы рассказали о том, что губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили строительство ж/д моста через Неву.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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