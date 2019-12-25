Ленобласть начала сотрудничество с компанией "ФосАгро"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями компании "ФосАгро" для подписания соглашение о сотрудничестве до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.
Благодаря совместной работе, возможно будет продолжить развитие химической и нефтехимической промышленности на территории региона. Так, "ФосАрго" поможет модернизировать волховский производственный комплекс, внедрив новые технологии.
Отметим, что проект может быть пролонгирован по соглашению сторон.
Ранее мы рассказали о том, что губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили строительство ж/д моста через Неву.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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