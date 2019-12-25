Ленобласть начала сотрудничество с компанией "ФосАгро"

Соглашение о сотрудничестве будет действовать чуть больше года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с представителями компании "ФосАгро" для подписания соглашение о сотрудничестве до конца 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Благодаря совместной работе, возможно будет продолжить развитие химической и нефтехимической промышленности на территории региона. Так, "ФосАрго" поможет модернизировать волховский производственный комплекс, внедрив новые технологии.

Отметим, что проект может быть пролонгирован по соглашению сторон.

Ранее мы рассказали о том, что губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили строительство ж/д моста через Неву.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области