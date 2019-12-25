Губернаторы Петербурга и Ленобласти обсудили строительство ж/д моста через Неву

Кроме того, руководители приняли решение о проведении уроков мужества 1 сентября.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко обсудили строительство нового железнодорожного моста в деревне вблизи деревни Павлово. Кроме того, руководители обсудили детали проведения Дня знаний в городе и области. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Предполагается, что переправа через Неву поможет ускорить движение грузовых поездов к морским портам на севере Финского залива. Также по мосту будут осуществляться транзитные грузовые перевозки на Северо-Восточный ж/д обход.

В ходе обсуждения предстоящего 1 сентября, Беглов и Дрозденко приняли решение о внедрении уроков мужества, которые состоятся после торжественных линеек. Их проведут вице-губернаторы, которые планируют на время "поменяться местами", выехав в школы соседнего региона.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские научные центры профинансируют из федерального бюджета.

Фото: пресс-служба Смольного