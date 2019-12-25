Петербургские научные центры профинансируют из федерального бюджета

Список из 10 учреждений был утвержден на специальном Совете.

Несколько петербургских научных центров получат правительственные гранты. Об этом сообщил губернатор города на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Кроме того, на прошедшем недавно заседании Совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня был составлен список 10-ти научных учреждений, которым будет оказана федеральная поддержка. В список вошли центр "Персонализированная медицина", основанный на базе Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Павловский центр на базе Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, биохимии им. И. М. Сеченова РАН, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Также в городе разрабатывается концепция научно-технологического и инновационного развития города. Она будет представлена позже.

Ранее мы рассказали о том, что состояние жилого фонда в Центральном районе Петербурга проверит специальная рабочая группа.

Фото: Piter.TV