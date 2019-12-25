Состояние жилого фонда в Центральном районе Петербурга проверит специальная рабочая группа

В нее войдут представители жилищного комитета.

Жилищный комитет Петербурга сформировал рабочую группу, которая будет отвечать за содержание жилищного фонда в Центральном районе Петербурга. Специалисты должны будут составить график неотложных капремонтов на основании проведенного обследования. Соответствующие поручение огласил вице-губернатор города Николай Бондаренко во время совещания с замами глав районов.

По словам представителя власти, всеобъемлющий осмотр домов должен быть проведен уже этой осенью. Затем информация поступит в управляющие компании и в Фонд капитального ремонта.

Аппарат вице-губернатора в дальнейшем планирует применить аналогичную практику в других петербургских районах. Таким образом, состояние домов возможно будет проанализировать повсеместно.

Ранее мы рассказали о том, что на месте фабрики "Скороход" в Петербурге планируют построить новый городской квартал.

Фото: Piter.TV