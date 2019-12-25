На месте фабрики "Скороход" в Петербурге планируют построить новый городской квартал

Ранее владеющая территорией компания заявляла о намерениях открыть общественно-деловое пространство.

Территория бывшей обувной фабрики "Скороход" у станции метро "Московские ворота" в скором времени сможет преобразиться в современный пешеходный квартал. Работы планирует провести "Охта Групп". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Предполагаемая площадь будущей досуговой зоны составит 3,3 гектара. При этом, согласно концепции, разработанной "М.Г. Прайват Реконстракшн", на территории не будет снесено ни одно здание.

Напомним, что "Охта Групп" получила в собственность 51 тысячу квадратных метров в 2019 году. В то же время было заявлено о планах создания общественно-делового пространства, которые, по всей видимости, не сбылись.

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Фото: redeveloper.ru