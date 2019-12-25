Он пообщался с сотрудниками предприятия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Йошкар-Оле посетил завод полупроводниковых приборов. Это один из пунктов его командировки в Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина пообщался с сотрудниками предприятия, которое занимается разработкой и освоением в производстве новых типов металлокерамических корпусов для интегральных микросхем.

Также Мишустин и глава Марий Эл Александр Евстифеев обсудили социально-экономическое развитие региона, в котором действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Программа должна позволить выйти субъекту из круга дотационных.

Ранее Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка.

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