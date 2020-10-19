Правительство РФ выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку безработных

Кабмин будет поддерживать людей, которые остались без работы во время кризиса.

Правительство России выделило более 35 миллиардов рублей на поддержку безработных. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах. Михаил Мишустин, глава кабмина РФ

Он отметил, что так правительство будет поддерживать людей, которые остались без работы во время кризиса — в том числе и из-за пандемии коронавируса. Безработным назначают максимальное пособие по безработице. На несовершеннолетних детей выплачиваются пособия. На эти и прочие социальные выплаты в бюджете предусмотрено 165 миллиардов рублей.

Ранее в России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми.

Видео: government.ru