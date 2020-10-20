Михаил Мишустин рассказал, стал ли бы премьером, если бы знал о пандемии

Глава правительства отметил, что президент России оказал ему доверие.

Михаил Мишустин рассказал, стал ли бы премьер-министром, если бы заранее знал о пандемии коронавируса. По словам чиновника, знание о таких событиях не могут быть основой для принятия решения об управлении кабинета министров. Об этом глава правительства заявил в рамках специальной сессии ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам Мишустина, предложение Владимира Путина возглавить правительство является знаком доверия. Он добавил, что он стремится оправдать доверие людей на занимаемой должности. Чиновник отметил, что на любой серьезной позиции важно уметь принимать ответственность.

Мишустин рассказал, кто из исторических личностей его восхищает.

Видео: YT / Valdai Club