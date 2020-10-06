Ученые нашли причину возникновения озоновой дыры над Арктикой

Озоновая дыра Антарктики образуется каждый год с сентября по ноябрь.

Китайские ученые нашли предположительную причину появления озоновой дыры над Арктикой весной 2020 года. Предполагается, что образовалась она из-за повышения температуры морей и Тихого океана. Результаты исследования были опубликованы в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Ученые выяснили, что повышение температуры привело к возникновению холодного стратосферного ливня. Он в свою очередь истощил арктический озоновый слой. Озоновая дыра подразумевает под собой снижение количества озона в озоновом слое определенного участка Земли. Озоновая дыра Антарктики образуется каждый год с сентября по ноябрь. Дело в том, что озон не образуется во время полярных ночей из-за отсутствия ультрафиолета. Однако уровень Арктического озона всегда был выше этого порога. Но весной 2020 года над Арктикой ученые заметили озоновую дыру.

По мнению ученых, в будущем может произойти очередная потеря озона с последующим чрезмерно обильным обеднением озонового слоя.

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