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В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой
Сегодня, 15:52
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lesjasap

В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой

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Клэр Нюллис призвала расширить Монреальский протокол.

В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой. Об этом во время брифинга в Женеве заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис. Она рассказала, что озоновая дыра в регионе достигла наибольших размеров в течение последних нескольких лет.

Ученые из службы мониторинга атмосферы "Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой сейчас самая обширная и глубокая за последние годы

Клэр Нюллис, представитель ВМО

Нюллис отметила, что с начала августа 2020 года озоновая дыра стремительно начала расти. В начале октября она "достигла пикового значения примерно в 24 млн кв. км". Сейчас она охватывает практически всю Антарктику. Ситуация напоминает ту, которая происходила в 2018 году. В 2019 году озоновая дыра наоборот, стала необычно маленькой.

В ВМО уверены, что атмосферные процессы по концентрации озона говорят о необходимости расширять Монреальский протокол. Этот документ запрещает разрушать озоновый слой.  Со времени введения данного табу слой начал медленно восстанавливаться и данные показывали тенденцию к уменьшению области озоновой дыры.

В сети появилось видео огромной озоновой дыры над Антарктидой.

Фото: Pixabay.com

Теги: антарктика, вмо, клэр нюллис, монреальский протокол, озоновая дыра, оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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