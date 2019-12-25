Клэр Нюллис призвала расширить Монреальский протокол.

В ООН заявили о резком увеличении озоновой дыры над Антарктикой. Об этом во время брифинга в Женеве заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис. Она рассказала, что озоновая дыра в регионе достигла наибольших размеров в течение последних нескольких лет.

Ученые из службы мониторинга атмосферы "Коперник" подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой сейчас самая обширная и глубокая за последние годы Клэр Нюллис, представитель ВМО

Нюллис отметила, что с начала августа 2020 года озоновая дыра стремительно начала расти. В начале октября она "достигла пикового значения примерно в 24 млн кв. км". Сейчас она охватывает практически всю Антарктику. Ситуация напоминает ту, которая происходила в 2018 году. В 2019 году озоновая дыра наоборот, стала необычно маленькой.

В ВМО уверены, что атмосферные процессы по концентрации озона говорят о необходимости расширять Монреальский протокол. Этот документ запрещает разрушать озоновый слой. Со времени введения данного табу слой начал медленно восстанавливаться и данные показывали тенденцию к уменьшению области озоновой дыры.

В сети появилось видео огромной озоновой дыры над Антарктидой.

Фото: Pixabay.com