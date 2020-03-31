Причины: глобальные изменения климата, ослабление холодного полярного вихря.

Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров. Дело в массах холодного воздуха, которые заперты в районе Северного полюса. Именно они вызвали небывалое истощение озонового слоя над Арктикой.

Специалисты отмечают, что в 1980-х был принят международный Монреальский протокол. По нему массовое применение фреонов было запрещено. Озоновый слой начал восстанавливаться. Это помогло почти полностью ликвидировать дыры над Антарктидой. Но теперь они появились в Арктике.

Причины новой дыры - глобальные изменения климата, ослабление холодного полярного вихря. Специалисты напоминают, что озон накапливается в верхних слоях атмосферы — на высоте от 10 до 50 километров. Он защищает Землю от жестких ультрафиолетовых лучей.

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