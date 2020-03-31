Вирусологи советуют увлажнять воздух в помещениях.

Установлена подавляющая коронавирус влажность воздуха. Об этом рассказали сотрудники Йельского университета США и их коллеги из Швейцарии в журнале Annual Review of Virology. Они исследовали взаимосвязь между погодными условиями и распространением коронавируса.

Ученые определили, что при влажности в 40-60% инфекция передается к здоровым людям гораздо реже. Лучше всего человеческий организм справляется с SARS-CoV-2 при влажности воздуха в 50%. Большому росту инфицирования пациентов способствует сухой холодный воздух. Зимой эксперты советуют пользоваться в домах увлажнителями воздуха. Помочь не заболеть дома поможет проветривание помещений. Медики рекомендуют избегать тесных закрытых помещений.

В Минздраве России предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу.