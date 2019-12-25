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В Минздраве предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу
Сегодня, 13:07
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lesjasap

В Минздраве предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу

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Несколько дней показатели по зараженным будут расти.

В Минздраве предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал главный внештатный эпидемиолог ведомства Николай Брико.

Еще какое-то время количество больных может увеличиваться

объяснил специалист

Эксперт уточнил, что цифры по зараженным будут расти еще несколько дней. После этого показатели инфицированных начнут снижаться. По мнению медика, позитивные результаты в РФ дают жесткие меры, введенные правительством. Брико добавил, что коронавирус особенно активен в холодное время года. В связи с этим фактором распространение инфекции должно пойти на спад в апреле или мае.

В Минздраве рассказали о ситуации с медицинскими масками.

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Теги: коронавирус, минздрав, пик
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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