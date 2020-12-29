Германия отреагировала на возможные санкции США против "Северного потока-2". Об этом журналистам ТАСС сообщила представитель Минэнергетики и экономики ФРГ. Чиновница уточнила, что в Берлине сожалеют о решении Вашингтона ввести ограничения против трубоукладчика "Фортуна", который задействован в продолжении строительства российского трубопровода.
Мы принимаем это к сведению с сожалением
представительница Министерства экономики и энергетики Германии
Ранее посольство США в ФРГ заявило СМИ, что американское правительство предпримет все шаги для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2". По мнению дипломатов, реализация данного проекта представляет угрозу национальным интересам европейцев.
Напомним, что сведения о новых санкциях против судна "Фортуна" и ее владельца стали распространяться благодаря немецкому изданию Handelsblatt. Ограничения начинают действовать с 19 января.
Названо возможное препятствие для достройки "Северного потока-2".
Фото: Pixabay.com
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