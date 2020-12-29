В бундестаге заявили о последствиях локдауна в ФРГ.

Названо возможное препятствие для достройки "Северного потока-2". Об этом журналистам рассказал немецкий депутат из бундестага Вальдемар Гердт. Его слова приводят журналисты телеканала "360". По мнению спикера, возможное продление локдауна в ФРг может сказаться на строительстве российского газопровода.

Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать Вальдемар Гердт, немецкий депутат

Эксперт уверен, что проект газопровода в конечном счете будет завершен в любом случае. Он напомнил, что между Германией и Россией существуют не только энергетические связи, поэтому последствия нового локдауна в ФРГ коснутся не только проекта "Северный поток-2", но и других вещей.

Известно, что компания-оператор Nord Stream 2 завершит строительство проекта в июне 2021 года. С 15 января продолжились работы по трубоукладке.

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